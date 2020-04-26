Учёные из Испании вывели формулу для расчёта продолжительности жизни человека





Учёные исследовали 9 видов млекопитающих и птиц, нашли связь между их длительностью жизни и скоростью укорочения теломер. Эта зависимость трансформируется в математическую формулу, с помощью которой можно определить долголетие вида. Во время эксперимента сравнили теломеры мыши, козы, дельфина, чайки, северного оленя, стервятника, фламинго, слона и людей. Результат исследования показал, что чем быстрее происходит укорачивание теломеров, тем меньше длительность жизни вида.Теломерами являются концевые участки хромосом, выполняющие защитную функцию генов. Математическая кривая определенного типа выражает зависимость продолжительности жизни от их укорачивания. Эта формула очень точна и при её использовании можно определить длительность жизни любого вида животного. Согласно утверждению Курта Уиттемора, данный эксперимент доказывает важность теломеров во время старения: «У нас получилось доказать, что большую роль играет не длина, а скорость укорочения. Этот фактор поможет рассчитать длительность жизни вида очень точно».