Учёные из Испании вывели формулу для расчёта продолжительности жизни человека
Учёные из Испании установили связь между продолжительностью жизни и скоростью укорачивания теломеров. Благодаря этому они вывели формулу, с помощью которой можно предсказать длительность существования человека или определённого вида животного.
Учёные исследовали 9 видов млекопитающих и птиц, нашли связь между их длительностью жизни и скоростью укорочения теломер. Эта зависимость трансформируется в математическую формулу, с помощью которой можно определить долголетие вида. Во время эксперимента сравнили теломеры мыши, козы, дельфина, чайки, северного оленя, стервятника, фламинго, слона и людей. Результат исследования показал, что чем быстрее происходит укорачивание теломеров, тем меньше длительность жизни вида.
Теломерами являются концевые участки хромосом, выполняющие защитную функцию генов. Математическая кривая определенного типа выражает зависимость продолжительности жизни от их укорачивания. Эта формула очень точна и при её использовании можно определить длительность жизни любого вида животного. Согласно утверждению Курта Уиттемора, данный эксперимент доказывает важность теломеров во время старения: «У нас получилось доказать, что большую роль играет не длина, а скорость укорочения. Этот фактор поможет рассчитать длительность жизни вида очень точно».
Учёные исследовали 9 видов млекопитающих и птиц, нашли связь между их длительностью жизни и скоростью укорочения теломер. Эта зависимость трансформируется в математическую формулу, с помощью которой можно определить долголетие вида. Во время эксперимента сравнили теломеры мыши, козы, дельфина, чайки, северного оленя, стервятника, фламинго, слона и людей. Результат исследования показал, что чем быстрее происходит укорачивание теломеров, тем меньше длительность жизни вида.
Теломерами являются концевые участки хромосом, выполняющие защитную функцию генов. Математическая кривая определенного типа выражает зависимость продолжительности жизни от их укорачивания. Эта формула очень точна и при её использовании можно определить длительность жизни любого вида животного. Согласно утверждению Курта Уиттемора, данный эксперимент доказывает важность теломеров во время старения: «У нас получилось доказать, что большую роль играет не длина, а скорость укорочения. Этот фактор поможет рассчитать длительность жизни вида очень точно».
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:48