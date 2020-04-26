Mitsubishi представила новый коммерческий фургон Express





Разработчики нового Mitsubishi Express явно вдохновлялись пятым поколением Renault Trafic, что особенно заметно в дизайне логотипа, переднего бампера и радиаторной решетки. Представители бренда отмечают, что хотя первые экземпляры автомобиля появятся на рынке Австралии, вскоре покупка фургона станет возможной в автосалонах других стран. В настоящее время линейка представлена единственной бюджетной модификацией, салон которой оснастили упрощенной приборной панелью.Все же, машина предлагает водителю доступ к информационно-развлекательному центру с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Моторная гамма новинки состоит из двух силовых установок от французской компании Renault. Первый вариант представляет собой 1,6-литровый турбодизель с 140 "лошадьми", а второй дизельный двигатель имеет объем бака на 2 литра и мощность в 170 л.с. Оба мотора поставляются с 6-ступенчатыми МКПП или РКПП. Стоимость Mitsubishi Express объявят немного позднее.