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Трамп назвал ежедневные брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

Дональд Трамп назвал брифинги по кооронавирусу, проводимые каждый день, бесполезной тратой времени. По мнению американского президента, в них заинтересованы только журналисты, ожидающие новых инфоповодов.
Трамп назвал ежедневные брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

«Пресса часто задает враждебные вопросы, забывая о том, из-за чего все собрались. Американцы в итоге смотрят на фейковые новости и не могут получить доступ к реальной информации из-за засорения телевизионного пространства. На брифингах практически не поднимаются важные вопросы, из-за чего за последний месяц они стали бесполезной тратой времени», - рассказал Трамп.

В настоящее время в США зафиксировано более 53 умерших от коронавируса. Общее количество зараженных достигло 933 тысяч. Дональд Трамп в ходе одного из брифингов заявил, что США должны готовиться к выходу из карантина при первой возможности, так как экономическое состояние страны ухудшается.

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Политика / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:11

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