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Российские десантники совершили первый в истории групповой прыжок с парашютами в Арктике

Российские десантники совершили первый в мировой истории групповой прыжок с парашютами в Арктике. Высадка состава была произведена на высоте 10 тысяч метров.

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров сообщил, что до этого момента никто в мире не решался на подобное десантирование. Однако благодаря парашютной системе нового поколения, оснащенной кислородным оборудованием и приборами навигации, а также спецобмундированию, российские десантники смогли его совершить.

По приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, военнослужащие совершили групповой прыжок с парашютами над Арктикой, высадившись на высоте в 10 тысяч метров с военно-транспортных самолетов Ил-76. Это историческое событие, аналогов которому в мировой хронографии еще не было, Министерство обороны Российской Федерации приурочило к 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне.

По словам замминистра, после того, как первый прыжок был проведен успешно, в дальнейшем подобные тренировки будут проводиться на регулярной основе. Это даст возможность российским десантникам отрабатывать уникальные навыки не только в плане практики обращения с новыми парашютными системами, но и в сфере ориентирования на местности со специфическим ландшафтом.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:54

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