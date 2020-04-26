Российские десантники совершили первый в истории групповой прыжок с парашютами в Арктике





Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров сообщил, что до этого момента никто в мире не решался на подобное десантирование. Однако благодаря парашютной системе нового поколения, оснащенной кислородным оборудованием и приборами навигации, а также спецобмундированию, российские десантники смогли его совершить.По приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, военнослужащие совершили групповой прыжок с парашютами над Арктикой, высадившись на высоте в 10 тысяч метров с военно-транспортных самолетов Ил-76. Это историческое событие, аналогов которому в мировой хронографии еще не было, Министерство обороны Российской Федерации приурочило к 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне.По словам замминистра, после того, как первый прыжок был проведен успешно, в дальнейшем подобные тренировки будут проводиться на регулярной основе. Это даст возможность российским десантникам отрабатывать уникальные навыки не только в плане практики обращения с новыми парашютными системами, но и в сфере ориентирования на местности со специфическим ландшафтом.