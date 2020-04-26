Психотерапевт Марина Ларина о стрижке Лолиты: "У женщин, которые заперты в четырех стенах, проявляется некая психическая неустойчивость"





Запустила этот челлендж певица и ведущая Ольга Бузова, а после нее эстафету приняла Лолита. По словам психотерапевта, это испытание указывает на то, что у женщин, которые заперты в четырех стенах, проявляется некая психическая неустойчивость. Представительницам прекрасного пола свойственно длительный период терпеть однообразие, после чего следует резкий срыв и кардинальные перемены. Стрижка волос – это отличный способ изменить свою внешность во время карантина.Как отметила Марина Ларина, это не критичный срыв, ведь намного хуже, когда женщину одолевает апатия. Тогда становится все равно, мытые волосы или чистые, короткие или длинные.В своем микроблоге Instagram Лолита Милявская недавно опубликовала видео, на котором запечатлено, как она срезает длинные локоны. При этом, артистка подчеркнула, что не принимает участия в челлендже Ольги Бузовой.