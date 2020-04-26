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Мелания Трамп в честь юбилея раскрыла 6 своих тайн

Мелания Трамп, сегодня отмечающая 50-летний юбилей, раскрыла 6 самых страшных тайн. Супруга Дональда Трампа не любит обсуждать свою прошлую жизнь, но журналистам удалось выяснить некоторые детали.
Мелания Трамп в честь юбилея раскрыла 6 своих тайн

Первая леди США не гордится родством со сводным братом. Денис Цигельняк проживает в Словении, работает электриком и никогда не встречался с сестрой. Он пытался наладить с ней контакт, но дизайнер наручных часов не отреагировала на предложение.

Миссис Трамп является противницей пластики, но эксперты полагают, что она сделала не менее трех операций. Судя по фотографиям, подкорректированы форма носа, грудь и сделана круговая подтяжка лица. Первым избранником экс-модели оказался Юрий Зорчин. Спортивный менеджер из Словении до сих пор вспоминает о романе в позитивном ключе.

Во время модельной карьеры супруга 45-го президента США участвовала в двух обнаженных фотосессиях. Кстати, Трампа знаменитость отбила у миллионерши из Норвегии. Первая леди не любит, когда журналисты акцентируют внимание на ее 24-летней разнице в возрасте с мужем.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:04

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