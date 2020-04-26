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Новый кроссовер GAC GS8 S поступил в продажу

Китайский бренд вывел на рынок новый кроссовер GAC GS8 S. "Паркетный" внедорожник поступил в продажу не только с новым дизайном, но и с другой платформой.

Первые экземпляры GAC GS8 S уже поступили в распоряжение клиентов, оформивших предзаказ. GS8 с индексом S порадует любителей спортивных модификаций, будучи оснащенным радиаторной решеткой с вертикальными секциями и хромированными вставками, измененной оптикой и иной конструкцией бамперов. Сам автомобиль построили на базе кроссовера GAC GS7, поэтому новинка существенно уступает стандартному GS8 в размерах кузова.

"Паркетник" приводит в движение 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 252 л.с., дополненный 6-ступенчатой автоматической КПП. В зависимости от выбранной комплектации, покупатель может пользоваться передним или полным приводом. Стоимость GAC GS8 S составляет более 1,8 млн рублей, что делает его более выгодным предложением по сравнению со стандартной моделью. Известно, что базовый GAC GS8 оснащается 190-сильным агрегатом и стоит около 1,8 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:41

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