Новый кроссовер GAC GS8 S поступил в продажу





Первые экземпляры GAC GS8 S уже поступили в распоряжение клиентов, оформивших предзаказ. GS8 с индексом S порадует любителей спортивных модификаций, будучи оснащенным радиаторной решеткой с вертикальными секциями и хромированными вставками, измененной оптикой и иной конструкцией бамперов. Сам автомобиль построили на базе кроссовера GAC GS7, поэтому новинка существенно уступает стандартному GS8 в размерах кузова."Паркетник" приводит в движение 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 252 л.с., дополненный 6-ступенчатой автоматической КПП. В зависимости от выбранной комплектации, покупатель может пользоваться передним или полным приводом. Стоимость GAC GS8 S составляет более 1,8 млн рублей, что делает его более выгодным предложением по сравнению со стандартной моделью. Известно, что базовый GAC GS8 оснащается 190-сильным агрегатом и стоит около 1,8 млн рублей.