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Татьяна Владимировна Григорьевская расстроилась, узнав пол ребёнка Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

Татьяна Владимировна Григорьевская рассказала, какие эмоции она испытала узнав пол ребёнка Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Женщина не стала скрывать, что сильно расстроилась.
Татьяна Владимировна Григорьевская расстроилась, узнав пол ребёнка Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

Недавно Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель сообщили своим преданным поклонникам, что у них будет вторая дочь. Участница «Дом-2» не находила себе места от радости и постоянно благодарила возлюбленного за то, что он подарил ей еще одну принцессу. Но вот мать Ольги Рапунцель Татьяна Владимировна Григорьевская не очень рада таким новостям. Женщина была уверена, что старшая дочь подарит ей внука.

Мать Ольги Рапунцель не стала скрывать своего разочарования, когда узнала пол ребенка дочери и ее супруга Дмитрия Дмитренко. Зрители уже не раз замечали, что Татьяна Владимировна Григорьевская больше любит своего внука Богдана, чем внучку Василису. Именно поэтому она не обрадовалась, узнав, что у нее будет еще одна внучка. Пользователи Сети спрашивают у Ольги Рапунцель, почему ее мать так отреагировала, что у нее родится девочка, но участница «Дом-2» не хочет отвечать на подобные вопросы.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:09

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