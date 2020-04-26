Пушков объяснил появление слухов о кончине лидера КНДР Ким Чен Ына

«Дело даже не в отсутствии информации о происходящем в КНДР. Ким Чен Ын является единственным связующим звеном с США. В свое время именно он согласился на проведение переговоров с американским лидером. После этого Ына стали активно обсуждать в прессе. Из-за нехватки информации рано или поздно должны были появиться сомнительные слухи», - рассказал Пушков.





Сведения о состоянии здоровья Ким Чен Ына прокомментировал даже Дональд Трамп. По его словам, информация о его смерти не соответствует действительности. Президент США призвал прессу воздержаться от всевозможных спекуляций на тему здоровья главы КНДР.Изначально западные издания сообщали, что Ын остается в больнице после операции на сердце. Позднее появилась информация о его кончине, но ее почти сразу опровергли.