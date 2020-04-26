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Пушков объяснил появление слухов о кончине лидера КНДР Ким Чен Ына

Алексей Пушков, являющийся главой комиссии Совфеда по информационной политике, отреагировал на появление сведений о смерти Ким Чен Ына. По его словам, лидер КНДР в США является очень известной фигурой.

«Дело даже не в отсутствии информации о происходящем в КНДР. Ким Чен Ын является единственным связующим звеном с США. В свое время именно он согласился на проведение переговоров с американским лидером. После этого Ына стали активно обсуждать в прессе. Из-за нехватки информации рано или поздно должны были появиться сомнительные слухи», - рассказал Пушков.

Сведения о состоянии здоровья Ким Чен Ына прокомментировал даже Дональд Трамп. По его словам, информация о его смерти не соответствует действительности. Президент США призвал прессу воздержаться от всевозможных спекуляций на тему здоровья главы КНДР.

Изначально западные издания сообщали, что Ын остается в больнице после операции на сердце. Позднее появилась информация о его кончине, но ее почти сразу опровергли.

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Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:30

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