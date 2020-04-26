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Обновленный Ford Everest появился на рынке России

Компания Ford заявила о начале продаж обновленного внедорожника Everest. Автомобиль с новым каталогом двигателей и набором опций уже появился на рынке России.

Рамный SUV Everest теперь можно приобрести в двух комплектациях - базовой и спортивной. Последняя дополняется стильными бамперами, новой решеткой радиатора, а также оригинальным дизайном 18-дюймовых колесных дисков. Под капотом также отмечаются изменения - предыдущий 245-сильный мотор заменили на более производительный силовой агрегат объемом 2,3 л и мощностью в 276 "лошадей". Двигатель идет в паре с 10-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

Новая модель может похвастаться наличием большого количества функций активной и пассивной безопасности. К ним относятся адаптивный круиз-контроль, парктроник, система предотвращения столкновений, контроля движения по полосе и распознавания дорожных знаков. Все же, главным нововведением можно назвать информационно-развлекательный центр с голосовым помощником. Покупка автомобиля обойдется в 3-4 млн рублей в зависимости от модификации.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:17

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