Обновленный Ford Everest появился на рынке России





Рамный SUV Everest теперь можно приобрести в двух комплектациях - базовой и спортивной. Последняя дополняется стильными бамперами, новой решеткой радиатора, а также оригинальным дизайном 18-дюймовых колесных дисков. Под капотом также отмечаются изменения - предыдущий 245-сильный мотор заменили на более производительный силовой агрегат объемом 2,3 л и мощностью в 276 "лошадей". Двигатель идет в паре с 10-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода.Новая модель может похвастаться наличием большого количества функций активной и пассивной безопасности. К ним относятся адаптивный круиз-контроль, парктроник, система предотвращения столкновений, контроля движения по полосе и распознавания дорожных знаков. Все же, главным нововведением можно назвать информационно-развлекательный центр с голосовым помощником. Покупка автомобиля обойдется в 3-4 млн рублей в зависимости от модификации.