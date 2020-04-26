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Виктория Боня поделилась секретами, как сделать эффектные селфи

Во время карантина Виктория Боня решила поделиться со своими подписчиками в Instagram секретами, как сделать эффектные селфи. Экс-звезда «Дома-2» рассказала о некоторых лайфхаках, которыми она сама активно пользуется.

Виктория Боня поделилась секретами, как сделать эффектные селфи


Модель считает, что подбородок во время фотосесии необходимо держать параллельно полу. Нельзя опускать или наоборот задирать голову, при этом, допускается ее небольшой наклон в бок. Виктория Боня напоминает, что всегда нужно думать об осанке. Поэтому, расправить плечи и вытянуть шею необходимо до того, как войти в кадр. Для того, чтобы лицо не выглядело напряженным на фотографии, звезда «Дома-2» советует максимально расслабить мышцы.

Чтобы добиться эффекта загадочности, нужно сосредоточить взгляд на предмете, который расположен вдали. Также красиво смотрятся снимки, на которых руки возле лица, но не стоит с этим переигрывать. Виктория Боня еще любит играть волосами, так как в кадре это выглядит эффектно.

Тем девушкам, которые хотят выглядеть на фотографиях выше и стройнее, модель советует выставить ногу вперед, поставив ее на вытянутый носок.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:00

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