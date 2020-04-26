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Дочь Арнольда Шварценеггера сделает актера дедом

Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин сделает актера дедом. Инсайдеры заметили беременную наследницу знаменитости во время прогулки с отцом.
Дочь Арнольда Шварценеггера сделает актера дедом

Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера около 10 месяцев назад. Актер одобрил выбор 30-летней наследницы, хотя ранее ему не нравились ее ухажеры. У 40-летнего героя «Стражей Галактики» уже есть 7-летний сын Джек, родившийся в браке с Анной Фэрис. Пара распалась три года назад.

Кэтрин Шварценеггер не пошла по стопам отца, посвятив себя писательству. Она издает серьезную литературу и детские книги. Одна из работ в жанре нон-фикшн вошла в десятку лучших. Сейчас, когда весь мир сидит на карантине, знаменитость не теряет время даром и работает над новым произведением.

«Железный Арчи» не прокомментировал слухи о беременности дочери. Актер прячется от коронавируса на своем ранчо и делится с фанатами в Instagram забавными роликами с животными.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:48

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