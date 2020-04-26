«Подарил яхту»: Владимир Кузьмин продолжает содержать любовницу после возвращения к жене

Еще совсем недавно поклонники Владимира Кузьмина радовались тому, что он бросил любовницу и воссоединился с бывшей супругой, но, оказалось, что не все вернулось на круги своя в личной жизни музыканта. Даже то, что звезда обвенчался с Екатериной, с которой прожил в браке 17 лет, не заставило его забыть о Светлане. С последней артист был в отношениях 7 лет, и именно связь стала причиной развода.По словам брата исполнителя, Владимир Кузьмин продолжает содержать любовницу. 64-летний музыкант оплачивает женщине аренду жилья в Москве, поддерживает финансово, и не так давно подарил экс-возлюбленной яхту. В то же время со своим родственником, занимавшим в конфликте между пассиями певца сторону Светланы, он общаться перестал. В итоге Александр Кузьмин лишился основного источника доходов, так как именно брат раньше обеспечивал его работой и денежным вознаграждением.По словам брата Владимира Кузьмина, бывшая любовница артиста действительно его любила, в то время как Екатерине от звезды эстрады нужны только деньги. К тому же молодая особа относится к музыканту пренебрежительно и не ценит его подарки. В квартиру, купленную певцом супруге за миллион долларов, она вселила кришнаитов, с которыми в последнее время много общается.