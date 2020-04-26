Звезда «Дом-2» Виктор Литвинов показал фанатам свою новую возлюбленную





Около года назад Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес начали ссориться и расстались, но официально развелась пара только в декабре прошлого года. Бывшая участница «Дом-2» уже вышла замуж во второй раз и счастлива в браке. Виктор Литвинов вернулся в родной город и начал налаживать собственный бизнес. Накануне молодой человек решил похвастаться своим преданным поклонникам, что у него в личной жизни все хорошо.Звезда «Дом-2» опубликовал фотографию с новой возлюбленной, которую он встретил в Одессе. При этом Виктор Литвинов пока не раскрыл никаких подробностей знакомства с девушкой и не стал называть ее имени, сообщив, что очень счастлив и любим. Фанаты рады, что бывший участник реалити-шоу забыл бывшую супругу Татьяну Мусульбес и поздравляют молодого человека с новым этапом в его жизни.