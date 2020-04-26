Новая версия ОС Ubuntu вышла под названием Focal Fossa





Известно, что во время разработки Ubuntu 20.04 специалисты из компании Canonical уделяли основное внимание вопросам конфиденциальности и защиты от хакерских атак. Поэтому пользователя порадует наличие встроенного VPN-клиента WireGuard и функции Secure Boot для предотвращения низкоуровневых взломов и руткитов. В то же время, поддержку WireGuard добавят немного позднее и в Ubuntu 18.04 LTS. В плане интерфейса основные нововведения коснулись темы рабочего стола, которая пополнилась светлым оформлением Yaru.По словам экспертов, среду GNOME в данном выпуске обновили до версии 3.36, которая дополнилась видимыми и скрытыми переменами. Сюда относятся новые экраны входа в систему, упрощенное взаимодействие с папками и режим «не беспокоить». Ядро Linux в Ubuntu 20.04 LTS также улучшили до сборки 5.4, а его интеграция в дистрибутив Linux повысила производительность загрузки. Пакет также предоставил функцию Lockdown, которая предотвращает выполнение произвольного кода и получение несанкционированного доступа.