Сердце Владислава Дворжецкого не выдержало разлуки с детьми и изнуряющей работы
Владиславу Дворжецкому 26 апреля мог исполниться 81 год, но его жизнь оборвалась в 1978 году. Вероятно, сердце актера не выдержало разлуки с детьми и изнурительной работы.
Дворжецкий мечтал стать медиком, но опоздал на вступительные экзамены. Чтобы не терять время, он решил поработать в кино. Лицо будущей звезды приглянулась сотрудникам «Мосфильма», благодаря чему он получил роль генерала Хлудова в «Беге». Не успев закончить съемки, актер уже рассматривал предложение сыграть в новой картине. Широкую известность ему принесла «Земля Санникова».
С первой супругой Альбиной Дворжецкий познакомился на танцах на Сахалине. Из-за измен семья, в которой успел родиться сын Александр, распалась. В Омске Владислав Вацлавович познакомился со Светланой Пиляевой. Вторая жена родила ему дочь Лидию, не дожившую до 30 лет. Бытовые проблемы бросили актера в объятья манекенщицы Ирины, родившей ему сына Дмитрия. Эти отношения долго не продлились. Следующей спутницей знаменитости стала Наталья Литвиненко.
Дворжецкий мечтал собрать всех детей под одной крышей, но дома у него не было из-за постоянных рабочих поездок. Актер сильно переживал за наследников и трудился круглыми сутками, чтобы обеспечить им достойную жизнь. В 1976 году он перенес два инфаркта «на ногах». Спустя два года актера не стало. Причиной смерти врачи посчитали острую сердечную недостаточность.
Дворжецкий мечтал стать медиком, но опоздал на вступительные экзамены. Чтобы не терять время, он решил поработать в кино. Лицо будущей звезды приглянулась сотрудникам «Мосфильма», благодаря чему он получил роль генерала Хлудова в «Беге». Не успев закончить съемки, актер уже рассматривал предложение сыграть в новой картине. Широкую известность ему принесла «Земля Санникова».
С первой супругой Альбиной Дворжецкий познакомился на танцах на Сахалине. Из-за измен семья, в которой успел родиться сын Александр, распалась. В Омске Владислав Вацлавович познакомился со Светланой Пиляевой. Вторая жена родила ему дочь Лидию, не дожившую до 30 лет. Бытовые проблемы бросили актера в объятья манекенщицы Ирины, родившей ему сына Дмитрия. Эти отношения долго не продлились. Следующей спутницей знаменитости стала Наталья Литвиненко.
Дворжецкий мечтал собрать всех детей под одной крышей, но дома у него не было из-за постоянных рабочих поездок. Актер сильно переживал за наследников и трудился круглыми сутками, чтобы обеспечить им достойную жизнь. В 1976 году он перенес два инфаркта «на ногах». Спустя два года актера не стало. Причиной смерти врачи посчитали острую сердечную недостаточность.
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:36