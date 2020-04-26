Сердце Владислава Дворжецкого не выдержало разлуки с детьми и изнуряющей работы





Дворжецкий мечтал стать медиком, но опоздал на вступительные экзамены. Чтобы не терять время, он решил поработать в кино. Лицо будущей звезды приглянулась сотрудникам «Мосфильма», благодаря чему он получил роль генерала Хлудова в «Беге». Не успев закончить съемки, актер уже рассматривал предложение сыграть в новой картине. Широкую известность ему принесла «Земля Санникова».С первой супругой Альбиной Дворжецкий познакомился на танцах на Сахалине. Из-за измен семья, в которой успел родиться сын Александр, распалась. В Омске Владислав Вацлавович познакомился со Светланой Пиляевой. Вторая жена родила ему дочь Лидию, не дожившую до 30 лет. Бытовые проблемы бросили актера в объятья манекенщицы Ирины, родившей ему сына Дмитрия. Эти отношения долго не продлились. Следующей спутницей знаменитости стала Наталья Литвиненко.Дворжецкий мечтал собрать всех детей под одной крышей, но дома у него не было из-за постоянных рабочих поездок. Актер сильно переживал за наследников и трудился круглыми сутками, чтобы обеспечить им достойную жизнь. В 1976 году он перенес два инфаркта «на ногах». Спустя два года актера не стало. Причиной смерти врачи посчитали острую сердечную недостаточность.