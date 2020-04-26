В Египте найдена пещера с уникальными наскальными рисунками

«Не исключено, что пещера использовалась в качестве места жительства на протяжении нескольких веков. Об этом свидетельствует огромное количество древесного пепла. Состав краски, при помощи которой наносились рисунки, пока не удалось определить, так как каждый цвет получали по-разному», - рассказали специалисты.





Рядом с рисунками также удалось обнаружить останки животных большое количество пепла, что говорит об использовании пещеры в качестве жилища. По словам специалистов, древние картины наносились специальным составом, который смог сохранить не только свою структуру, но и цветность.Примерно в 200 метрах от пещеры специалисты обнаружили каменное строение, в котором находились инструменты из кремня. По словам ученых, наличие нескольких мест обитания с примерно одинаковым возрастом может говорить о древнем поселении.