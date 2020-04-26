Екатерина Климова на карантине научила дочь Беллу читать





Звезда «Бедной Насти» уже успела вымыть всю квартиру, подстричь младшую дочь и перебрать фотоархивы, до которых всегда не доходили руки. Екатерина Климова также активно занимается образованием детей. Недавно он показывала, что Белла играет в шахматы, а теперь звездная мать научила 4-летнего ребенка читать.В сторис актриса показала кадры, на которых запечатлено домашнее обучение. Белла вооружилась карандашом и водила им по учебнику. Девочке удавалось прочитать по слогам короткие предложения.Екатерина Климова является многодетной матерью и воспитывает четверых детей. Первую дочь Елизавету актриса родила от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней появились от Игоря Петренко. Младшую дочь Беллу знаменитость подарила своему коллеге Геле Месхи.