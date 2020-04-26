Разработан компьютер на белковой основе
В США ученые разработали уникальный компьютер, основой которого являются белковые нанонити. Устройство в будущем планируют использовать для расширения возможностей мозга.
Разработкой устройства занимались специалисты Массачусетского университета. Прибор работает на основе полностью природных элементов. Даже микросхемы в нем выполнены из нанонитей, собранных в цепочки проводников.
Сейчас ученые разрабатывают программный интерфейс для нового компьютера. Еще одной проблемой является постоянная память, так как нанонити не способны длительное время сохранять информацию, выступая средством передачи, а не накопления.
Разработкой устройства занимались специалисты Массачусетского университета. Прибор работает на основе полностью природных элементов. Даже микросхемы в нем выполнены из нанонитей, собранных в цепочки проводников.
« С помощью белка мы смогли уменьшить напряжение сигнала при передаче данных. Такое устройство будет иметь относительно большую стоимость, но сможет даже подключаться к мозгу посредством нейронных соединений», - рассказали специалисты.
Сейчас ученые разрабатывают программный интерфейс для нового компьютера. Еще одной проблемой является постоянная память, так как нанонити не способны длительное время сохранять информацию, выступая средством передачи, а не накопления.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:48