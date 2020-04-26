Разработан компьютер на белковой основе

« С помощью белка мы смогли уменьшить напряжение сигнала при передаче данных. Такое устройство будет иметь относительно большую стоимость, но сможет даже подключаться к мозгу посредством нейронных соединений», - рассказали специалисты.





Разработкой устройства занимались специалисты Массачусетского университета. Прибор работает на основе полностью природных элементов. Даже микросхемы в нем выполнены из нанонитей, собранных в цепочки проводников.Сейчас ученые разрабатывают программный интерфейс для нового компьютера. Еще одной проблемой является постоянная память, так как нанонити не способны длительное время сохранять информацию, выступая средством передачи, а не накопления.