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Оксана Федорова раскрыла некоторые секреты музыкального шоу «Маска»

В одном из интервью Оксана Федорова призналась, что авторы шоу «Маска» требовали от всех участников строго выполнения контракта. Обладательница титула «Мисс Вселенная» раскрыла некоторые секреты популярного проекта.

Оксана Федорова раскрыла некоторые секреты музыкального шоу «Маска»


Из музыкального шоу Оксана Федорова выбыла недавно, поэтому решила рассказать о своем участии в «Маске». Она примерила на себя образ Робота. Об этом не знали даже близкие люди, так как в контракте обязательным был именно данный пункт. Однако муж и дети сразу узнали модель по манере движений и голосу. Ей пришлось долго переубеждать родных, что под этой маской скрывается не она. Кроме этого, уровень секретности проекта был таков, что даже некоторые редакторы не знали всех имен звездных участников.

В ходе проведения съемок соблюдались правила конспирации. Участников привозили в студию на специальных автомобилях, а перед этим они переодевались в салоне в черный наряд. Привести себя в порядок знаменитости могли в личных гримерных, но выйти можно было только тогда, когда полностью был готов образ. Поэтому даже участники «Маски» не знали, с кем им предстоит соперничать.

Поклонники Оксаны Федоровой даже не подозревали, что она будет принимать участие в этом музыкальном проекте. Кроме этого, фанатов поразили вокальные данные модели. «Мисс Вселенная» призналась, что в детстве она пела в школьном хоре, а также уже давно берет уроки вокала.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:04

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