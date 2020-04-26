Жители России стали чаще страховать ПК от взлома





К основным факторам, которые способствуют росту популярности страхования компьютеров в России, специалисты отнесли увеличение количества цифровых атак на ПК на 15% за первый квартал 2020 года. Кроме того, соотечественники чаще обращаются за помощью страховиков во время самоизоляции, поскольку вынуждены работать в удаленном режиме. Хотя на данный момент лишь «Ингосстрах» предоставляет подобные услуги, «АльфаСтрахование» и Страховой дом ВСК занимаются запуском аналогичных предложений.Покрытие рисков взлома на сегодняшний день затрудняется отсутствием нормативной базы по части оценки стоимости данных. Это приводит к тому, что компании предоставляют компенсацию, руководствуясь лишь фактическим ущербом или субъективным восприятием страховщика. Как говорит представитель департамента андеррайтинга «Абсолют Страхования» Михаил Черных, этому сегменту рынка нужно научиться оценивать убытки, особенно в профессиональном киберспорте и социальных сетях.