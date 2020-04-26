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Журналист Владимир Легойда о массовом заражении священников коронавирусом: «РПЦ открыта для народа»

Владимир Легойда в своем Telegram-канале прокомментировал слухи о массовом заражении священников. Журналист напомнил, что РПЦ всегда открыта для народа и ничего не скрывает от прихожан.

Корреспондент рассказал, что ни одна общественная, коммерческая или частная структура не предоставляют статистику по заражению КВИ. В связи с введением ограничений на присутствие верующих в храмах, данные о числе больных священников не имеют социальной значимости.
«Нет разницы, сколько больных среди клира, поскольку люди все равно не принимают решение о посещении храмов на основании статистики. Все службы ведутся без прихожан, поэтому священники могут решать уведомлять людей о своем заражении или нет», - отметил Легойда.

Все случаи заражения находятся под контролем РПЦ и санитарно-эпидемиологических органов. Журналист возмущен подобным отношением, поскольку не понимает, почему россияне не требуют обнародовать данные по числу заболевших в министерствах, музеях, театрах.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:24

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