Журналист Владимир Легойда о массовом заражении священников коронавирусом: «РПЦ открыта для народа»

«Нет разницы, сколько больных среди клира, поскольку люди все равно не принимают решение о посещении храмов на основании статистики. Все службы ведутся без прихожан, поэтому священники могут решать уведомлять людей о своем заражении или нет», - отметил Легойда.





Корреспондент рассказал, что ни одна общественная, коммерческая или частная структура не предоставляют статистику по заражению КВИ. В связи с введением ограничений на присутствие верующих в храмах, данные о числе больных священников не имеют социальной значимости.Все случаи заражения находятся под контролем РПЦ и санитарно-эпидемиологических органов. Журналист возмущен подобным отношением, поскольку не понимает, почему россияне не требуют обнародовать данные по числу заболевших в министерствах, музеях, театрах.