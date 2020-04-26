«Ни о каком перемирии речи не идет»: Наталья Фриске высказалась об отношениях с Шепелевым

Поклонники Натальи Фриске расценили появление на фан-странице Платона Шепелева поздравления в ее адрес, как возможный знак о примирении с отцом мальчика. Фолловеры аккаунта даже начали поздравлять сестру известной певицы с долгожданным перемирием, но она поспешила расставить все точки над i. По словам бизнесвумен, о подобном не может быть и речи.Стихи, написанные на Instagram-странице от имени Платона, были опубликованы создателями аккаунта. Они же сделали подборку фото Натальи Фриске и ее племянника. Дмитрий Шепелев, по словам экс-участницы «Блестящих», к этому никакого отношения не имел и даже просто «ни одного доброго слова» ей ни разу не сказал.Более того, бывший телеведущий «На самом деле» до сих пор ограничивает возможность семьи Фриске общаться с сыном покойной певицы, и сам не поддерживает с ними никаких контактов. Именно поэтому ни о каком перемирии между ними и Шепелевым речи не идет.Как ранее уже было известно, отношения у телеведущего и семьи Жанны Фриске испортились еще до того, как певица ушла из жизни. По словам сестры знаменитости, пока та еще лежала на лечении в Германии, ее мужчина уже «подготавливал себе мягкое местечко, снимая деньги со счетов «Русфонда»». Шепелев не стеснялся готовиться к смерти возлюбленной «очень тщательно», чем шокировал не только близких артистки, но и ее докторов. Последние даже звонили родителям Фриске с настоятельными рекомендациями «забрать у него карты».