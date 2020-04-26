Валерия и Иосиф Пригожин заступились за Регину Тодоренко после её высказывания относительно домашнего насилия





Согласно утверждению Валерии и Иосифа Пригожина, Регина Тодоренко может неправильно высказать своё мнение, но это не повод устраивать буллинг в её адрес, поскольку телеведущая уже осознала свою ошибку и принесла свои извинения.- отметил продюсер. Он также отметил, Валерия очень строга по отношению к тем, кто старается оправдать домашнее насилие.— заявил Пригожин. Он уверен, ведущая «Орла и решки» неправильно высказалась по причине личной неосторожности.Стоит отметить, что недавно Регина Тодоренко во время интервью Peopletalk на YouTube высказалась относительно домашнего насилия, обвинив женщин в том, что они сами могут быть виноваты.— отметила ведущая. Позднее в своём микроблоге в Instagram она записала короткий ролик, где извинилась за комментарий. Поклонники Тодоренко не оценили поступок и раскритиковали подобные высказывания, указав, что вместо обвинения жертвы необходимо порицать насильников. В свою очередь, журнал Glamour лишил ведущую звания «Женщина года».