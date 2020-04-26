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Валерия и Иосиф Пригожин заступились за Регину Тодоренко после её высказывания относительно домашнего насилия

Валерия и Иосиф Пригожин решили заступиться Регину Тодоренко, которая недавно неосторожно высказалась относительно темы домашнего насилия. Позже она извинилась перед поклонниками за данные слова.

Согласно утверждению Валерии и Иосифа Пригожина, Регина Тодоренко может неправильно высказать своё мнение, но это не повод устраивать буллинг в её адрес, поскольку телеведущая уже осознала свою ошибку и принесла свои извинения. «Это означает, что все», - отметил продюсер. Он также отметил, Валерия очень строга по отношению к тем, кто старается оправдать домашнее насилие. «Вчера она возмущалась по поводу слов Тодоренко, но уже сейчас у неё нет никаких вопросов», — заявил Пригожин. Он уверен, ведущая «Орла и решки» неправильно высказалась по причине личной неосторожности.

Стоит отметить, что недавно Регина Тодоренко во время интервью Peopletalk на YouTube высказалась относительно домашнего насилия, обвинив женщин в том, что они сами могут быть виноваты. «Супруг тебя избивает, а почему ты не хочешь задуматься о причине?» — отметила ведущая. Позднее в своём микроблоге в Instagram она записала короткий ролик, где извинилась за комментарий. Поклонники Тодоренко не оценили поступок и раскритиковали подобные высказывания, указав, что вместо обвинения жертвы необходимо порицать насильников. В свою очередь, журнал Glamour лишил ведущую звания «Женщина года».

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:30

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