LG выставила на продажу 34-дюймовый игровой монитор серии UltraGear





Монитор UltraGear 34GN850-B использует панель Nano-IPS от LG Display, которая предлагает разрешение UWQHD (3440 x 1440 пикселей). Продукт обеспечивает время отклика в 1 мс (GTG), а также поддерживает совокупность фирменных функций: AMD FreeSync 2 Premium, NVIDIA G-SYNC, HDR10, DisplayHDR 400. Комплектация включает в себя охват 98% цветовой гаммы DCI-P3, динамическую синхронизацию действий, стабилизатор теней и 400 кд/м² максимальной яркости.Типичное соотношение контрастности составляет 1000:1, а широкие углы обзора с антибликовым покрытием 3H предоставляют пользователям невероятное качество картинки. Покупатели также получат 2-портовый USB 3.0 хаб, подставку для гарнитуры и настенные крепления VESA. Входы дисплея состоят из двух HDMI 2.0 и DisplayPort. UltraGear 34GN850-B станет доступным для покупки с конца апреля, стоимость составит около 900 долларов США.