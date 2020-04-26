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LG выставила на продажу 34-дюймовый игровой монитор серии UltraGear

Новая модель игрового монитора серии UltraGear от LG порадует многих профессиональных геймеров своими характеристиками. Компания выставила на продажу устройство с 34-дюймовым дисплеем и частотой обновления до 160 Гц.

Монитор UltraGear 34GN850-B использует панель Nano-IPS от LG Display, которая предлагает разрешение UWQHD (3440 x 1440 пикселей). Продукт обеспечивает время отклика в 1 мс (GTG), а также поддерживает совокупность фирменных функций: AMD FreeSync 2 Premium, NVIDIA G-SYNC, HDR10, DisplayHDR 400. Комплектация включает в себя охват 98% цветовой гаммы DCI-P3, динамическую синхронизацию действий, стабилизатор теней и 400 кд/м² максимальной яркости.

Типичное соотношение контрастности составляет 1000:1, а широкие углы обзора с антибликовым покрытием 3H предоставляют пользователям невероятное качество картинки. Покупатели также получат 2-портовый USB 3.0 хаб, подставку для гарнитуры и настенные крепления VESA. Входы дисплея состоят из двух HDMI 2.0 и DisplayPort. UltraGear 34GN850-B станет доступным для покупки с конца апреля, стоимость составит около 900 долларов США.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:11

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