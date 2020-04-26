«Плохие парни навсегда»: Влад Топалов высказался о хейте Регины Тодоренко из-за поддержки домашнего насилия
Влад Топалов впервые высказался о хейте Регины Тодоренко из-за поддержки домашнего насилия. Оживленная дискуссия на эту тему продолжается в микроблоге Instagram.
На днях Тодоренко заявила, что женщины, в том числе Агата Муцениеце, перед публичным обвинением своих мужей в насилии должны поискать причину в себе. Общественности подобное мнение не понравилось. Многие стали требовать лишить ведущую звания «Женщина года». Чтобы успокоить фолловеров, звезде пришлось извиниться и намекнуть, что с ней тоже произошла ужасная история, о которой она не в силах говорить.
Топалов долго наблюдал за конфликтом со стороны и, наконец, оставил один комментарий под постом друга семьи: «Брат, спасибо! Плохие парни навсегда!» Очевидно, что супруг поддержал позицию жены, которая пыталась сгладить ситуацию, а теперь снова стала объектом критики. Некоторых интересует, как музыкант будет оправдывать свой комментарий через несколько дней.
На днях Тодоренко заявила, что женщины, в том числе Агата Муцениеце, перед публичным обвинением своих мужей в насилии должны поискать причину в себе. Общественности подобное мнение не понравилось. Многие стали требовать лишить ведущую звания «Женщина года». Чтобы успокоить фолловеров, звезде пришлось извиниться и намекнуть, что с ней тоже произошла ужасная история, о которой она не в силах говорить.
Топалов долго наблюдал за конфликтом со стороны и, наконец, оставил один комментарий под постом друга семьи: «Брат, спасибо! Плохие парни навсегда!» Очевидно, что супруг поддержал позицию жены, которая пыталась сгладить ситуацию, а теперь снова стала объектом критики. Некоторых интересует, как музыкант будет оправдывать свой комментарий через несколько дней.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:17