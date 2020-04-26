Дарья Мельникова: «Я не была готова к раннему замужеству и рождению детей»
До 21 года Дарья Мельникова жила с матерью, которая помогала решать бытовые вопросы. Сейчас актриса признается, что не была тогда готова к замужеству в юном возрасте и рождению двоих детей.
Когда звезда «Папиных дочек» приняла решение о переезде, чтобы начать самостоятельную жизнь, она столкнулась с различными проблемами. Супругу Артуру Смольянинову пришлось возложить на себя многие домашние обязанности. В 2015 году на свет появился сын Артур, которого актеры длительный период скрывали от общественности. Поэтому Дарье Мельниковой пришлось «взрослеть», принимая решения в «полевых условиях». Спустя три года актриса родила еще одного сына.
На данный момент она понимает, что не стоит торопиться с созданием семьи в раннем возрасте. Однако Мельникова уже оказалась «внутри системы», поэтому благодарит судьбу за то, что у нее есть. Артистка призналась, что у них в паре сейчас сложный период, но супруги любят друг друга, поэтому стараются сразу решать возникшие проблемы. По словам Мельниковой, Смольянинов прирожденный глава семьи.
Актеры скрывали прибавление в семье, но когда о рождении первого сын узнали журналисты, то начали активно делиться семейными кадрами с фолловерами. Однако лицо Артура пара показала только недавно, во время карантина. Дарья Мельникова призналась, что они ждали того момента, пока ребенок будет сам не против позировать для публичных снимков.
Когда звезда «Папиных дочек» приняла решение о переезде, чтобы начать самостоятельную жизнь, она столкнулась с различными проблемами. Супругу Артуру Смольянинову пришлось возложить на себя многие домашние обязанности. В 2015 году на свет появился сын Артур, которого актеры длительный период скрывали от общественности. Поэтому Дарье Мельниковой пришлось «взрослеть», принимая решения в «полевых условиях». Спустя три года актриса родила еще одного сына.
На данный момент она понимает, что не стоит торопиться с созданием семьи в раннем возрасте. Однако Мельникова уже оказалась «внутри системы», поэтому благодарит судьбу за то, что у нее есть. Артистка призналась, что у них в паре сейчас сложный период, но супруги любят друг друга, поэтому стараются сразу решать возникшие проблемы. По словам Мельниковой, Смольянинов прирожденный глава семьи.
Актеры скрывали прибавление в семье, но когда о рождении первого сын узнали журналисты, то начали активно делиться семейными кадрами с фолловерами. Однако лицо Артура пара показала только недавно, во время карантина. Дарья Мельникова призналась, что они ждали того момента, пока ребенок будет сам не против позировать для публичных снимков.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:09