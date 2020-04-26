Дарья Мельникова: «Я не была готова к раннему замужеству и рождению детей»

Когда звезда «Папиных дочек» приняла решение о переезде, чтобы начать самостоятельную жизнь, она столкнулась с различными проблемами. Супругу Артуру Смольянинову пришлось возложить на себя многие домашние обязанности. В 2015 году на свет появился сын Артур, которого актеры длительный период скрывали от общественности. Поэтому Дарье Мельниковой пришлось «взрослеть», принимая решения в «полевых условиях». Спустя три года актриса родила еще одного сына.На данный момент она понимает, что не стоит торопиться с созданием семьи в раннем возрасте. Однако Мельникова уже оказалась «внутри системы», поэтому благодарит судьбу за то, что у нее есть. Артистка призналась, что у них в паре сейчас сложный период, но супруги любят друг друга, поэтому стараются сразу решать возникшие проблемы. По словам Мельниковой, Смольянинов прирожденный глава семьи.Актеры скрывали прибавление в семье, но когда о рождении первого сын узнали журналисты, то начали активно делиться семейными кадрами с фолловерами. Однако лицо Артура пара показала только недавно, во время карантина. Дарья Мельникова призналась, что они ждали того момента, пока ребенок будет сам не против позировать для публичных снимков.