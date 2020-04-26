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«Подзатыльник – не насилие!»: Самбурская поддержала позицию Тодоренко по поводу рукоприкладства

Настасья Самбурская поддержала позицию Регины Тодоренко по поводу рукоприкладства. По словам звезды «Универа», если женщина «выносит мозг» мужчине в течение длительного времени, то «подзатыльник – это не насилие».
«Подзатыльник – не насилие!»: Самбурская поддержала позицию Тодоренко по поводу рукоприкладства

Недавнее высказывание Регины Тодоренко в отношении домашнего насилия наделало много шума и сделало телеведущую центральной фигурой масштабного скандала. Супруга Влада Топалова уже дважды пыталась замять происходящее с помощью извинений, однако это не возымело эффекта, и ситуация только еще больше накалилась. Звезду «Орла и решки» начали подозревать в неискренности, а ее раскаяние посчитали страхом потерять несколько хороших контрактов из-за своей позиции.

Настасья Самбурская также решили не оставаться в стороне от происходящего, и высказать свою позицию в отношении рукоприкладства. Актриса напомнила, что была жертвой домашнего насилия, поэтому имеет свое мнение в отношении происходящего. Так, если представитель сильного пола поднимает на женщину руку – это «поступок, которому нет оправдания», но, по словам звезды «Универа», и в этом случае есть нюансы.

К ним относится ситуации, когда слабый пол «выносит мозг» мужчине в течение длительного времени. Тогда, по мнению Самбурской, «подзатыльник – это не насилие», а всего лишь «предупреждение». Поэтому актриса посоветовала женщинам присмотреться внимательнее к собственному поведению, как это ранее отмечала Регина Тодоренко, и понять, не является ли их стиль общения провоцирующим фактором.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:00

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