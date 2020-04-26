«Подзатыльник – не насилие!»: Самбурская поддержала позицию Тодоренко по поводу рукоприкладства

Недавнее высказывание Регины Тодоренко в отношении домашнего насилия наделало много шума и сделало телеведущую центральной фигурой масштабного скандала. Супруга Влада Топалова уже дважды пыталась замять происходящее с помощью извинений, однако это не возымело эффекта, и ситуация только еще больше накалилась. Звезду «Орла и решки» начали подозревать в неискренности, а ее раскаяние посчитали страхом потерять несколько хороших контрактов из-за своей позиции.Настасья Самбурская также решили не оставаться в стороне от происходящего, и высказать свою позицию в отношении рукоприкладства. Актриса напомнила, что была жертвой домашнего насилия, поэтому имеет свое мнение в отношении происходящего. Так, если представитель сильного пола поднимает на женщину руку – это «поступок, которому нет оправдания», но, по словам звезды «Универа», и в этом случае есть нюансы.К ним относится ситуации, когда слабый пол «выносит мозг» мужчине в течение длительного времени. Тогда, по мнению Самбурской, «подзатыльник – это не насилие», а всего лишь «предупреждение». Поэтому актриса посоветовала женщинам присмотреться внимательнее к собственному поведению, как это ранее отмечала Регина Тодоренко, и понять, не является ли их стиль общения провоцирующим фактором.