Видеоблогер сравнил характеристики камер iPhone SE 2020 и iPhone 11





Сафван Ахмедия, более известный под ником SuperSaf, рассказал подписчикам о лучшем флагмане от Apple в плане работы объектива. Для выявления победителя, специалист снимал объекты в помещении и на улице при разном уровне освещенности, а также представил несколько селфи, сделанных днем и ночью. Оказалось, что оба смартфона имеют значительные преимущества и недостатки: iPhone 11 проявлял себя лучше в условиях дефицита света, а iPhone SE 2020 отличился оптимальным сочетанием цены и качества.Что касается технических характеристик, то iPhone 11 может похвастаться 12-мегапиксельной основной камерой, которая дополняется ультраширокоугольным модулем и теле-объективом. Стать владельцем мощного устройства можно всего за 700 долларов США. В то же время, iPhone SE 2020 оснастили датчиком на 12 Мп с технологией оптической стабилизации. Показатели сенсора позволяют записывать видео в формате 4K на 60 fps. Его цена в базовой комплектации составляет 400 долларов США.