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Дочь Андрея Стоянова Виктория оказалась участницей конфликта с таксистом

Дочь Андрея Стоянова Виктория стала участницей конфликта с таксистом, произошедшего в Москве. Актер не стал молчать и прокомментировал ситуацию.

Стоянов изучает подробности инцидента, но он с самого начала занял сторону дочери. Знаменитость уверен, что его наследница не стала бы устраивать скандал, если водитель не применил в ее отношении действий насильственного характера.
«Вика находится в безопасном месте. Адрес я, разумеется, не назову. Моя девочка переживает нервный срыв и все потому, что какой-то мужчина посмел поднять на нее руку», - рассказал Стоянов.

Наследница Стоянова говорит, что таксист силой заставил ее покинуть автомобиль и несколько раз ударил. Водитель службы Gett винит в конфликте пассажирку, отказавшуюся запросить новый QR-код или выйти из машины. Оба участника инцидента написали заявление в полицию.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:47

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