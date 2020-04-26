Дочь Андрея Стоянова Виктория оказалась участницей конфликта с таксистом

«Вика находится в безопасном месте. Адрес я, разумеется, не назову. Моя девочка переживает нервный срыв и все потому, что какой-то мужчина посмел поднять на нее руку», - рассказал Стоянов.





Стоянов изучает подробности инцидента, но он с самого начала занял сторону дочери. Знаменитость уверен, что его наследница не стала бы устраивать скандал, если водитель не применил в ее отношении действий насильственного характера.Наследница Стоянова говорит, что таксист силой заставил ее покинуть автомобиль и несколько раз ударил. Водитель службы Gett винит в конфликте пассажирку, отказавшуюся запросить новый QR-код или выйти из машины. Оба участника инцидента написали заявление в полицию.