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Ученые обнаружили влияние фталатов на нарушение двигательных функций у девочек

Ученые из Колумбийского университета (США) выявили, что фталаты могут нарушать двигательные функции у девочек. Они используются при изготовлении пластиковых игрушек и другой продукции.

Фталаты – распространенная группа пластификаторов и химических веществ, которые способны усиливать запах. Учёные полагают, они могут нарушать эндокринную функцию и влиять на внутриутробное развитие мозга. В эксперименте приняли участие 209 женщин и их детей. Специалисты измеряли уровень 7 метаболитов фталата в моче матерей, которую взяли в третьем триместре беременности. Двигательную функцию детей оценивали в 11 лет. После обработки материала специалисты пришли к выводу, что мелкая моторика намного хуже развита у девочек, чем у мальчиков. С помощью анализа удалось обнаружить 3 вещества, которые могут приводить к ухудшению двигательных функций: монобутилфталат, монобензилфталат и моноизобутилфталат.
«Люди всё больше начинают осознавать последствия от использования пластика, который плохо влияет на жизнь животных и экосистем. Во время проведения данного эксперимента у нас получилось доказать, что фталаты, часто применяющиеся в косметике и пластике, могут нанести вред здоровью детей. Девочки, имеющие хуже развитую мелкую моторику, могут столкнуться с проблемами во время учебы. Им сложнее будут даваться движения рук и глаз», - отметила автор исследования Пэм Фактор-Литвак.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:04

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