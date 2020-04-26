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Новые законы РФ по поводу повышения пенсий и правил осуществления выплат вступят в силу в мае

В России в мае вступят в силу новые законы, принятые кабмином и президентом Владимиром Путиным. Граждан ждет повышение социальных пенсий и изменение правил осуществления выплат.

ПФР обещает в мае проиндексировать социальные пенсии. Проводимая работа направлена на повышение пособий, положенных неработающим пенсионерам. Все выплаты планируется довести до уровня прожиточного минимума. Внесенные в законодательство поправки затронут 6,5 млн россиян. Пенсии ветеранов ВОВ вырастут на 15-20%. Надбавки получат освободители Ленинграда, люди, которые в годы войны служили в армии, силовики с инвалидностью.

С мая государственные выплаты начнут переводить на карту «Мир». Речь идет о пособиях по безработице, детских деньгах, вспомогательных начислениях из бюджета. Полноценный запуск системы запланирован на июль.

Для россиян, нуждающихся в паллиативной помощи, упростят прохождение процедуры ее получения. Лекарственные препараты будут выдаваться максимум на 7-й день после поступления заявки, а не через месяц, как это происходит сейчас. Застройщики в мае начнут постепенный переход на эскроу-счета. Новая система позволит защитить дольщиков, так как внесенные ими на этапе котлована средства будут храниться на специальном счете до сдачи дома.

Для амнистии капитала россиянам придется вернуть средства, хранящиеся в иностранных банках, в РФ. Незадекларированный бизнес в других государствах придется оформить в соответствии с административным законодательством.

Подкорректированный закон о тунеядстве позволяет людям неофициально подыскивать работу. Если при этом человек оплачивает коммунальные услуги и содержит семью, значит может заплатить налоги.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:36

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