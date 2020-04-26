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Астрофизики из России доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе

Новое исследование Института космических исследований РАН доказало возможность жизни микробов на Венере и Марсе. Астрофизики из России смогли смоделировать условия планет в лаборатории.

С каждым годом ученые находят все больше факторов, которые подтверждают высокую выживаемость микроорганизмов при экстремальных температурах и давлении. По словам экспертов из ИКИ РАН, бактерии могут присутствовать в атмосфере Венеры, несмотря на постоянное воздействие космической радиации. К этому выводу астрофизики пришли после изучения почвенных грибков в лаборатории, где также моделировалась обстановка на поверхности Марса.

Хотя образцы были подвержены ионизирующему излучению и температуре в -50 градусов по Цельсию - повреждения их структуры были минимальными. В качестве земных аналогов гипотетических микробных популяций ученые раздобыли микроорганизмы из грунта пустыни Мохаве и Арктики. Известно, что их использовали во время изучения уровня выживаемости на спутнике Юпитера Европе. Специалисты провели эксперимент по облучению вмурованных в лед бактерий при температуре -130 градусов. В этом случае, как и в предыдущих опытах, были обнаружены жизнеспособные клетки.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:41

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