Астрофизики из России доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе





С каждым годом ученые находят все больше факторов, которые подтверждают высокую выживаемость микроорганизмов при экстремальных температурах и давлении. По словам экспертов из ИКИ РАН, бактерии могут присутствовать в атмосфере Венеры, несмотря на постоянное воздействие космической радиации. К этому выводу астрофизики пришли после изучения почвенных грибков в лаборатории, где также моделировалась обстановка на поверхности Марса.Хотя образцы были подвержены ионизирующему излучению и температуре в -50 градусов по Цельсию - повреждения их структуры были минимальными. В качестве земных аналогов гипотетических микробных популяций ученые раздобыли микроорганизмы из грунта пустыни Мохаве и Арктики. Известно, что их использовали во время изучения уровня выживаемости на спутнике Юпитера Европе. Специалисты провели эксперимент по облучению вмурованных в лед бактерий при температуре -130 градусов. В этом случае, как и в предыдущих опытах, были обнаружены жизнеспособные клетки.