Родные не смогли прилететь на похороны Евгении Ураловой в Израиль из-за пандемии





17 апреля 2020 года не стало актрисы театра и кино Евгении Ураловой. Звезда «Повести о молодоженах» и «Июльского дождя» ушла из жизни в 79 лет в Израиле. Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание, с которым она боролась в течение последних нескольких лет.Дочь третьего супруга актрисы Юрия Визбора Татьяна сообщила, что родные Евгении Ураловой не смогли прилететь в страну, чтобы проститься с ней. На данный момент авиасообщение закрыто из-за пандемии коронавируса, поэтому на похоронах никто из близких не присутствовал. Но, как только ситуация изменится, дочь артистки Анна обязательно посетит могилу матери.Также Татьяна Визбор рассказала, что за несколько дней до смерти Уралова звонила подругам в Россию. Звезда советского кинематографа попрощалась с ними, предчувствуя скорый конец.