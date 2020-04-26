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Родные не смогли прилететь на похороны Евгении Ураловой в Израиль из-за пандемии

Родные Евгении Ураловой не смогли приехать на похороны актрисы в Израиль по причине закрытых из-за пандемии коронавируса границ. Посетить могилу звезды «Июльского дождя» они смогут только после того, как будут отменены запреты на перелеты.
Родные не смогли прилететь на похороны Евгении Ураловой в Израиль из-за пандемии

17 апреля 2020 года не стало актрисы театра и кино Евгении Ураловой. Звезда «Повести о молодоженах» и «Июльского дождя» ушла из жизни в 79 лет в Израиле. Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание, с которым она боролась в течение последних нескольких лет.

Дочь третьего супруга актрисы Юрия Визбора Татьяна сообщила, что родные Евгении Ураловой не смогли прилететь в страну, чтобы проститься с ней. На данный момент авиасообщение закрыто из-за пандемии коронавируса, поэтому на похоронах никто из близких не присутствовал. Но, как только ситуация изменится, дочь артистки Анна обязательно посетит могилу матери.

Также Татьяна Визбор рассказала, что за несколько дней до смерти Уралова звонила подругам в Россию. Звезда советского кинематографа попрощалась с ними, предчувствуя скорый конец.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:30

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