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Подольская заступилась за Тодоренко после высказывания ведущей о насилии в семье

Во время карантина в ходе прямого эфира Регина Тодоренко необдуманно высказалась по поводу домашнего насилия, а также осудила, что Оксана Самойлова и Агата Муцениеце обнародовали проблемы с мужьями. Наталья Подольская заступилась за ведущую «Орла и решки», так как она дважды извинилась и объяснила ситуацию, а кибербуллинг все равно продолжается.

Подольская заступилась за Тодоренко после высказывания ведущей о насилии в семье


По словам телеведущей, женщина не может терпеть десять лет то, что ее не устраивает в супруге, намекая на «идеальные картинки» в соцсетях Оксаны Самоловой. Регина Тодоренко высказалась против хайпа на разводе и была в шоке, когда узнала, что Агата Муцениеце запустила шоу «Честный развод». Слова телеведущей вызвали огромный резонанс. Многие коллеги и поклонники осудили ее за такую спорную и неоднозначную позицию. Кроме этого, из-за высказывания о домашнем насилии супругу Влада Топалова лишили звания «Женщина года».

Регина Тодоренко публично извинилась, обратившись к фолловерам в видео, а также написала пост, но это ситуацию не изменило. Поэтому за ведущую «Орла и решки» вступилась певица Наталья Подольская. Артистка опубликовала ролик, на котором она вместе с Региной Тодоренко участвует в показе мод, демонстрируя свадебные платья. Жена Владимира Преснякова не понимает, для чего хейтеры устраивают «публичную порку», если человек признался, что неправильно сформулировал свою мысль. Певица отметила, что телеведущая «светлый человек», который не несет в массы «маты и модное быдлячество». Поэтому она призывает пользователей Instagram прекратить травлю Тодоренко.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:17

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