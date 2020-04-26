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Специалисты рассказали, как правильно выбрать бананы во время покупки

Специалисты назвали интересные факты о бананах, которые помогут правильно выбрать их при покупке. Оказывается, для быстрого созревания фрукта производители использую метод газации.

Бананы являются очень деликатными фруктами, которые для реализации в «товарном» виде срывают ещё зелёными и транспортируют в холодильниках при температуре выше 14 градусов по Цельсию. Раньше они попадали на прилавки магазинов без дополнительной обработки. Для равномерного и аккуратного дозревания фруктов их подвергают газации. Для этого используют специальные камеры хранения, в которых температура должна быть около 15 градусов по Цельсию. Туда помещают бананы, а после переносят в камеру, где нагревают и обрабатывают смесью из 5% этилена и 95% азота. Она является безопасной для здоровья человека.

Газация не заменяет естественное созревание фруктов. Сейчас в продаже очень редко можно встретить зелёные бананы. Всё дело в том, что для продавцов это не выгодно: необходимо ждать, пока они созреют, а также фрукты могут пожелтеть неравномерно. Бананы зелёного цвета имеют повышенное содержание крахмала, который не успевает превращаться в сахар. Для организма его сложнее переваривать, поэтому спелые фрукты легче усваиваются. Желтые бананы можно употреблять в пищу. Отличие от обычного фрукта лишь в том, что при газации производитель мог нарушить из обработку и они очень быстро дозрели. Для доведения до кондиции зелёных бананов можно поместить их в пакет с другими фруктами, выделяющими этилен, к примеру, яблоками или грушами. Для защиты от потемнения их необходимо обернуть фольгой, пищевой пленкой или убрать в полиэтиленовый пакет.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:24

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