Максим Галкин о брачном контракте с Аллой Пугачевой: «Наши чувства проверены временем»

«Мы с Аллой прожили вместе до свадьбы около 10 лет. За это время мы смогли проверить свои чувства, чтобы спокойно предстать перед алтарем. Брачный контракт мы не заключали. Зачем? У нас всегда все было общее, так как я и Алла хорошо зарабатывали», - рассказал 43-летний Галкин.





Галкин и Пугачева узаконили отношения девять лет назад. Пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Гармоничные отношения супругов кого-то умиляют, у кого-то вызывают зависть. Чтобы удовлетворить потребности супруги и детей, артист много работает. Львиная доля расходов приходится на содержание подмосковного замка.Лолита Милявская поддержала позицию шоумена. Певица отметила, что сама положиться на мужчин не может, поэтому вынуждена составлять брачные договора, которые для нее являются «гигиеной отношений». Ольга Бузова на себе прочувствовала действие контракта, который ее заставил подписать Дмитрий Тарасов. После развода спортсмен забрал у бывшей жены все.