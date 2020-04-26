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Максим Галкин о брачном контракте с Аллой Пугачевой: «Наши чувства проверены временем»

Максим Галкин в передаче «Сегодня вечером» высказал свое мнение о брачном контракте, который в России до сих пор воспринимается как нечто ужасное. С Аллой Пугачевой пародист никакие бумаги не подписывал, поскольку их чувства выдержали проверку временем.
Максим Галкин о брачном контракте с Аллой Пугачевой: «Наши чувства проверены временем»

Галкин и Пугачева узаконили отношения девять лет назад. Пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Гармоничные отношения супругов кого-то умиляют, у кого-то вызывают зависть. Чтобы удовлетворить потребности супруги и детей, артист много работает. Львиная доля расходов приходится на содержание подмосковного замка.
«Мы с Аллой прожили вместе до свадьбы около 10 лет. За это время мы смогли проверить свои чувства, чтобы спокойно предстать перед алтарем. Брачный контракт мы не заключали. Зачем? У нас всегда все было общее, так как я и Алла хорошо зарабатывали», - рассказал 43-летний Галкин.

Лолита Милявская поддержала позицию шоумена. Певица отметила, что сама положиться на мужчин не может, поэтому вынуждена составлять брачные договора, которые для нее являются «гигиеной отношений». Ольга Бузова на себе прочувствовала действие контракта, который ее заставил подписать Дмитрий Тарасов. После развода спортсмен забрал у бывшей жены все.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:09

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