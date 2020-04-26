Сотрудники МЧС РФ перечислили ситуации, при которых можно нарушить режим самоизоляции
Представители МЧС рассказали о тех ситуациях, при которых гражданам РФ разрешается нарушить строгий режим самоизоляции. Речь идет о людях, которые заразились коронавирусом в легкой форме и находятся дома, а также тех, кто вернулся из других стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Место изоляции можно покинуть только в том случае, если жизни или здоровью человека угрожает опасность. По данным пресс—центра МЧС, речь идет о взрыве газа, возгорании, обвале конструкции или других чрезвычайных ситуациях. В других случаях покидать место самоизоляции запрещено даже на короткий промежуток времени. Сотрудники экстренного ведомства отметили, что необходимо обратиться к родственникам, друзьям или волонтерам, которые смогут привозить еду и помогать в выносе мусора. Если речь идет о службах доставки продуктов, то стоит избегать контактов с ее сотрудниками, попросив оставить пакет под дверью.
Данные правила распространяются и на тех граждан, которые находятся под подозрением по поводу заражения коронавирусной инфекцией.
Место изоляции можно покинуть только в том случае, если жизни или здоровью человека угрожает опасность. По данным пресс—центра МЧС, речь идет о взрыве газа, возгорании, обвале конструкции или других чрезвычайных ситуациях. В других случаях покидать место самоизоляции запрещено даже на короткий промежуток времени. Сотрудники экстренного ведомства отметили, что необходимо обратиться к родственникам, друзьям или волонтерам, которые смогут привозить еду и помогать в выносе мусора. Если речь идет о службах доставки продуктов, то стоит избегать контактов с ее сотрудниками, попросив оставить пакет под дверью.
Данные правила распространяются и на тех граждан, которые находятся под подозрением по поводу заражения коронавирусной инфекцией.