Сотрудники МЧС РФ перечислили ситуации, при которых можно нарушить режим самоизоляции





Место изоляции можно покинуть только в том случае, если жизни или здоровью человека угрожает опасность. По данным пресс—центра МЧС, речь идет о взрыве газа, возгорании, обвале конструкции или других чрезвычайных ситуациях. В других случаях покидать место самоизоляции запрещено даже на короткий промежуток времени. Сотрудники экстренного ведомства отметили, что необходимо обратиться к родственникам, друзьям или волонтерам, которые смогут привозить еду и помогать в выносе мусора. Если речь идет о службах доставки продуктов, то стоит избегать контактов с ее сотрудниками, попросив оставить пакет под дверью.Данные правила распространяются и на тех граждан, которые находятся под подозрением по поводу заражения коронавирусной инфекцией.