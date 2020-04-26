Китайский блогер: «Русские красавицы не так очаровательны, как мы себе представляем»





В своем аккаунте на портале Sina мужчина, не так давно посетивший Россию в туристических целях, опубликовал пост, посвященный несовпадению своих ожиданий с реальностью. По словам блогера, представляя себе европеек, он рисовал в воображении определенный образ: густые брови, «бездонные и большие глаза», светлая кожа и «объемные» черты лица. На практике, однако, все оказалось несколько иначе.Из-за того, что китайский турист решил отправиться в путешествие по стране в холодное время года, местные жители показались ему полными, так как надевали на себя «много одежды». Таким образом хорошо рассмотреть лица и по достоинству оценить фигуры россиянок у блогера было меньше возможностей, чем он ожидал.Те же, кого житель Поднебесной все-таки сумел «оценить», должного впечатления на него не произвели. По мнению путешественника, «русские красавицы не так очаровательны», как их себе представляют у него на родине. Причиной этому, как утверждает автор поста, является лишний вес, который и делает местных женщин «далекими от идеала».