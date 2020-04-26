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Китайский блогер: «Русские красавицы не так очаровательны, как мы себе представляем»

Китайский блогер высказался по поводу внешних данных русских женщин. По мнению путешественника, местные «красавицы не так очаровательны», как это себе представляют жители Поднебесной.

В своем аккаунте на портале Sina мужчина, не так давно посетивший Россию в туристических целях, опубликовал пост, посвященный несовпадению своих ожиданий с реальностью. По словам блогера, представляя себе европеек, он рисовал в воображении определенный образ: густые брови, «бездонные и большие глаза», светлая кожа и «объемные» черты лица. На практике, однако, все оказалось несколько иначе.

Из-за того, что китайский турист решил отправиться в путешествие по стране в холодное время года, местные жители показались ему полными, так как надевали на себя «много одежды». Таким образом хорошо рассмотреть лица и по достоинству оценить фигуры россиянок у блогера было меньше возможностей, чем он ожидал.

Те же, кого житель Поднебесной все-таки сумел «оценить», должного впечатления на него не произвели. По мнению путешественника, «русские красавицы не так очаровательны», как их себе представляют у него на родине. Причиной этому, как утверждает автор поста, является лишний вес, который и делает местных женщин «далекими от идеала».

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:04

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