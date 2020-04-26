Геннадий Онищенко допустил ослабление самоизоляции для пожилых людей после майских праздников
В России после майских праздников для пожилых людей могут ослабить самоизоляцию. С наступлением тепла эпидемиологическая ситуация должна улучшиться. Сведения на заседании с участием вирусологов и Татьяны Голиковой озвучил бывший санврач Геннадий Онищенко.
По статистике, пик кишечных заболеваний приходится на август-сентябрь. С наступлением холодов начинаются ОРЗ и ОРВИ. Коронавирус пришел в соответствующий период, а значит подчиняется природным законом, по которым должен на лето исчезнуть.
Онищенко считает коронавирус лояльной инфекцией, о существовании которой не знают 40% зараженных. По отношению к старикам болезнь «коварна», так как «бьет» по слабым местам и провоцирует хронические недуги, передает «ФАН».
Ранее доктор Александр Мясников обнародовал сравнительную статистику по числу летальных исходов из-за коронавируса и других болезней.
По статистике, пик кишечных заболеваний приходится на август-сентябрь. С наступлением холодов начинаются ОРЗ и ОРВИ. Коронавирус пришел в соответствующий период, а значит подчиняется природным законом, по которым должен на лето исчезнуть.
Онищенко считает коронавирус лояльной инфекцией, о существовании которой не знают 40% зараженных. По отношению к старикам болезнь «коварна», так как «бьет» по слабым местам и провоцирует хронические недуги, передает «ФАН».
Ранее доктор Александр Мясников обнародовал сравнительную статистику по числу летальных исходов из-за коронавируса и других болезней.