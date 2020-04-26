Кристину Асмус атаковали хейтеры за шутку о второй беременности

В своем посте Кристина Асмус описала собственные чувства, как будто она снова в «интересном положении». Однако в конце текста артистка призналась, что будет играть роль беременной в новом онлайн-сериале. Подписчики запутались и не знают чему верить. Возможно, не все дочитали сообщение супруги Гарика Харламова до конца. Поэтому актрису начали обвинять в том, что она сделала аборт и избавилась от ребенка.Кристина Асмус написала, что началась вторая волна травли. Она ежедневно получает оскорбления не только в свой адрес. Хейтеры пишут и о дочери. Артистка считает, что у нее на «кибербуллинг иммунитет», однако с помощью помощницы блокирует всех, кто позволяет себе подобные высказывания.Фолловеры не оценили шутки Кристины Асмус, которая решила таким образом анонсировать выход нового проекта со своим участием. В комментариях пишут, что «разочаровались в ней» и предостерегают от изображения беременности, так как это «плохая примета».