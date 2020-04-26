Психолог Анна Юсупова назвала причину отказа людей носить медицинские маски в общественных местах





Согласно утверждению Анны Юсуповой, отрицание - «самый распространенный стресс-копинг» при повышенной тревоге., — сообщила психолог. Официальные источники информации могут вызывать недоверие и, как следствие, люди перестают использовать средства защиты.Юсупова сообщила, данная ситуация присуща не только для России. К примеру, во Франции людей сложнее убедить соблюдать режим самоизоляции, и на данный момент статистика по инфицированию превышает показатели, которые наблюдаются в Германии, где жители придерживаются официальных рекомендаций. Ранее психолог сообщила, что отсутствие какой-либо информации об окончании пандемии коронавируса и о том, сколько ещё необходимо придерживаться режима социального дистанцирования, может угнетать человека и вызывать тревогу. Она порекомендовала обратить внимание на задания, которые необходимо выполнить за день, и не предаваться размышлениям о конце самоизоляции. Об этом сообщают «Известия».