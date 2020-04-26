Бари Алибасов о правах на квартиру Натальи Фатеевой: «Я не лезу к ней в карман»
Бари Алибасов в передаче «Ты не поверишь!» высказался о правах на пятикомнатную квартиру Натальи Фатеевой, оцененную в 50 млн рублей. Продюсер группы «На-На» не претендует на недвижимость и не лезет в карман народной артистки.
Фатеева поругалась с детьми и полностью прервала с ними всякое общение. В 85 лет актриса осталась совсем одна. В последнее время за ней присматривает помощник Алибасова Сергей Моцарь. Злопыхатели считают, что они сговорились, чтобы хитростью завладеть имуществом звезды.
Ранее Станислав Садальский обвинил продюсера в обмане Федосеевой-Шукшиной с жильем.
Фатеева поругалась с детьми и полностью прервала с ними всякое общение. В 85 лет актриса осталась совсем одна. В последнее время за ней присматривает помощник Алибасова Сергей Моцарь. Злопыхатели считают, что они сговорились, чтобы хитростью завладеть имуществом звезды.
«Сережа действительно общается с Натальей Николаевной. Он выполняет ее мелкие поручения, покупает продукты, ездит по магазинам. Мы ее никогда не бросали. Что касается слухов о наследстве, то лично я не лезу к ней в карман, да и моя Лида (прим. Федосеева-Шукшина) не бедный человек. Фатеева, кстати, без денег не страдает», - рассказал Алибасов.
Ранее Станислав Садальский обвинил продюсера в обмане Федосеевой-Шукшиной с жильем.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:41