Бари Алибасов о правах на квартиру Натальи Фатеевой: «Я не лезу к ней в карман»

«Сережа действительно общается с Натальей Николаевной. Он выполняет ее мелкие поручения, покупает продукты, ездит по магазинам. Мы ее никогда не бросали. Что касается слухов о наследстве, то лично я не лезу к ней в карман, да и моя Лида (прим. Федосеева-Шукшина) не бедный человек. Фатеева, кстати, без денег не страдает», - рассказал Алибасов.



