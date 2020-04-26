«Холостяк» Криворотов случайно показал победительницу шоу раньше времени
«Холостяк» Антон Криворотов ненароком показал публике победительницу шоу раньше времени. Фанаты проекта рассмотрели лицо избранницы стоматолога на одном из его Instagram Stories.
Поклонники «Холостяка» заметили, что на одном из кадров в очках Антона Криворотова отразилось лицо того, кто делал снимок. Рассмотрев его поближе становится ясно - автором фото была кубинская модель Барбара Пино. Это натолкнуло фанатов шоу на мысль, что именно она станет финалисткой проекта.
В пользу этого прогноза также говорит и тот факт, что Антон Криворотов нашел бывшего супруга модели. В браке с эксом Пино прожила пять лет и с огромным трудом получила развод, поэтому вспоминать этот эпизод своей жизни девушка не любит.
Известие о том, что участник шоу «Холостяк» связался с ее бывшим мужем, очень расстроило кубинскую модель. Барбара Пино даже начала всерьез раздумывать над тем, чтобы покинуть передачу из-за этой выходки Криворотова, но сумела взять себя в руки и осталась на проекте. Более того, теперь поклонники реалити уверены, что у нее и главного «холостяка» страны уже завязались отношения, и судьба финала предрешена заранее.
Поклонники «Холостяка» заметили, что на одном из кадров в очках Антона Криворотова отразилось лицо того, кто делал снимок. Рассмотрев его поближе становится ясно - автором фото была кубинская модель Барбара Пино. Это натолкнуло фанатов шоу на мысль, что именно она станет финалисткой проекта.
В пользу этого прогноза также говорит и тот факт, что Антон Криворотов нашел бывшего супруга модели. В браке с эксом Пино прожила пять лет и с огромным трудом получила развод, поэтому вспоминать этот эпизод своей жизни девушка не любит.
Известие о том, что участник шоу «Холостяк» связался с ее бывшим мужем, очень расстроило кубинскую модель. Барбара Пино даже начала всерьез раздумывать над тем, чтобы покинуть передачу из-за этой выходки Криворотова, но сумела взять себя в руки и осталась на проекте. Более того, теперь поклонники реалити уверены, что у нее и главного «холостяка» страны уже завязались отношения, и судьба финала предрешена заранее.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:27