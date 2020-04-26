«Холостяк» Криворотов случайно показал победительницу шоу раньше времени

Поклонники «Холостяка» заметили, что на одном из кадров в очках Антона Криворотова отразилось лицо того, кто делал снимок. Рассмотрев его поближе становится ясно - автором фото была кубинская модель Барбара Пино. Это натолкнуло фанатов шоу на мысль, что именно она станет финалисткой проекта.В пользу этого прогноза также говорит и тот факт, что Антон Криворотов нашел бывшего супруга модели. В браке с эксом Пино прожила пять лет и с огромным трудом получила развод, поэтому вспоминать этот эпизод своей жизни девушка не любит.Известие о том, что участник шоу «Холостяк» связался с ее бывшим мужем, очень расстроило кубинскую модель. Барбара Пино даже начала всерьез раздумывать над тем, чтобы покинуть передачу из-за этой выходки Криворотова, но сумела взять себя в руки и осталась на проекте. Более того, теперь поклонники реалити уверены, что у нее и главного «холостяка» страны уже завязались отношения, и судьба финала предрешена заранее.