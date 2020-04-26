Россияне провожают Светлую неделю: Приметы и запреты на Красную горку





Красная горка связана с приходом настоящей весны и временем для мирских дел. Молодежь начинала играть свадьбы, а крестьяне готовились к полевым работам. История праздника имеет языческие корни, ведь он пришел в православие, как день юности, в который было принято почитать память апостола Фомы.В первой половине дня рекомендуется поминать усопших, а к вечеру можно устроить народные гулянья, на которых парни и девушки смогут найти пару и создать крепкую семью. В Фомино воскресенье много примет и почти все они связаны со свадьбой. Бытует мнение, что пары, узаконившие отношения в этот праздник, никогда не разойдутся. Считалось, что оставшиеся дома во время развлекательных мероприятий будут несчастны.В Красную горку сбываются все желания – главное кинуть монетку в любой водоем. Чтобы приманить в дом богатство, нужно умыться перед иконой. Усопшие, пришедшие во сне, сулят добро. Нельзя в праздник выбрасывать остатки недоеденной пищи – лучше отдать ее животным. Нарушение данного правила может привести к болезням и горю.В Фомино воскресенье молитва обретает особую силу, поскольку ее слышат покойные родственники и помогают получить желаемое. Сегодня разрешено ходить на кладбища, но лучше поминать усопших в первой половине дня. Супругам тоже можно присоединиться к празднованию вместе с молодыми. Весело проведенный вечер только укрепит их союз.