Как люди проводят время на карантине: ТОП популярных челленджей в социальных сетях
Во время карантина, введенного в мире на фоне распространения коронавируса, в социальных сетях были запущены самые различные челленджи. Издание «Дни.24» составило ТОП самых популярных из них.
Огромную популярность в социальной сети Instagram набрал #pillowchallenge. Он предполагает, что пользователи должны заменить одежду, например, платье, обычной спальной подушкой. Этот элемент обхватывается ремнем в зоне талии. Таким образом, создается иллюзия коктейльного наряда.
Получившийся образ дополняется различными аксессуарами – крупными украшениями, брендовыми сумками, обувью на каблуках. Примечательно, что надевать на себя подушки решили не только женщины, но и мужчины, а также дети.
В соревновании приняли участие и многие российские знаменитости. Среди них Ольга Орлова, Ксения Бородина, Давид Манукян, Нюша, Валерия и многие другие.
На втором месте в ТОПе находится FlipTheSwitchChallenge. Он предполагает, что женщина и мужчина должны примерять образы друг друга. Никто точно не знает, как все началось, но флэшмоб получил известность после выхода американского ток-шоу Saturday Night Live. За кулисами под песню Дрейка «Flip The Switch» поменялись местами актриса Кейт Маккиннон и сенатор Элизабет Уоррен.
В челлендже приняли участие Алекс Родригес и Дженнифер Лопес, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Настя Каменских и Потап, Иван Ургант и Надежда Бабкина, Клава Кока и Дима Билан, Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Цель данного челленджа заключается в том, чтобы повторить сюжеты известных картин с помощью имеющихся подручных средств в домашней обстановке. Он был запущен в социальной сети Facebook и Instagram.
Шоумен и сценарист Александр Гудков запустил челлендж в Instagram #плачунатехно. Он призвал россиян танцевать на лоджиях и балконах под песню «Плачу на техно». Поводом для проведения флэшмоба стал недавний клип на данную композицию группы «Cream Soda». Тысячи россиян поддержали идею Гудкова.
Примечателен тот факт, что участниками челленджа стали не только люди, но и домашние животные. В большинстве случаев пользователи применяют наложенную фонограмму. Иногда люди устраивают на балконах самые настоящие вечеринки.
Популярная группа «Little Big», которая должна была в мае этого года представлять Россию на «Евровидении» с композицией «UNO», вместе с блогером Эльдаром Джахаровым запустила челлендж «Карантиновидение».
Все желающие могут записывать свои песни и делиться ими в социальных сетях. Чтобы принять участие, не нужно выходить из дома. Достаточно снять минутный клип на композицию с помощью смартфона и обнародовать его в Instagram с соответствующими хэштегами.
Челлендж начался в Tik Tok. Магшот представляет собой «фотографию под арестом». С помощью специального макияжа пользователи сервиса создают на лице эффекты синяков, ран, крови, имитируя внешность преступников.
Не все юзеры отнеслись позитивно к данному флэшмобу. Некоторые считают, что подобные фотографии могут ранить тех, кто пережил домашнее насилие или же пострадал от рук злоумышленников.
Глава Чечни Рамзан Кадыров стал инициатором флэшмоба «Чистая голова». Он был запущен для противодействия коронавируса. политик призвал известных лиц, в том числе артистов и блогеров последовать его примеру и побриться наголо.
Кадыров перед эстафету медийным личностям и призвал граждан не болеть. «Пусть тебя обойдут болезни и несчастья», - перевел пожелание с чеченского языка Кадыров. Его произносили в ходе процесса бритья головы молодым людям. Глава региона считает, что пожелание является актуальным и сегодня.
На призыв Рамзана Кадырова сразу же откликнулся Магомед Даудов. Он считает челлендж очень полезным.
Россиянки, которые находятся на самоизоляции, нашли способ «выгулять» весенние луки. Русскоязычные пользователи Instagram жалуются, что в условиях карантина практически нечего публиковать в социальной сети, поскольку нельзя путешествовать, ездить за город, выходить в свет, посещать магазины и спортивные залы.
Причем, многие признались, что еще зимой начали готовиться к весне, покупая красивую одежду. Ее женщины решили надевать, чтобы вынести мусор. Теперь они наряжаются так, будто собираются отправиться на какое-либо светское мероприятие.
Данный челлендж запустил футболист Криштиану Роналду. Он призвал пользователей за 45 секунд сделать максимальное количество упражнений на пресс.
В данном мероприятии приняли участие десятки тысяч человек. Криштиану Роналду запустил его вместе со спортивным брендом Nike.
#Pillowchallenge
Огромную популярность в социальной сети Instagram набрал #pillowchallenge. Он предполагает, что пользователи должны заменить одежду, например, платье, обычной спальной подушкой. Этот элемент обхватывается ремнем в зоне талии. Таким образом, создается иллюзия коктейльного наряда.
Получившийся образ дополняется различными аксессуарами – крупными украшениями, брендовыми сумками, обувью на каблуках. Примечательно, что надевать на себя подушки решили не только женщины, но и мужчины, а также дети.
В соревновании приняли участие и многие российские знаменитости. Среди них Ольга Орлова, Ксения Бородина, Давид Манукян, Нюша, Валерия и многие другие.
#FlipTheSwitchChallenge
На втором месте в ТОПе находится FlipTheSwitchChallenge. Он предполагает, что женщина и мужчина должны примерять образы друг друга. Никто точно не знает, как все началось, но флэшмоб получил известность после выхода американского ток-шоу Saturday Night Live. За кулисами под песню Дрейка «Flip The Switch» поменялись местами актриса Кейт Маккиннон и сенатор Элизабет Уоррен.
В челлендже приняли участие Алекс Родригес и Дженнифер Лопес, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Настя Каменских и Потап, Иван Ургант и Надежда Бабкина, Клава Кока и Дима Билан, Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
#Изоляция
Цель данного челленджа заключается в том, чтобы повторить сюжеты известных картин с помощью имеющихся подручных средств в домашней обстановке. Он был запущен в социальной сети Facebook и Instagram.
#Плачунатехно
Шоумен и сценарист Александр Гудков запустил челлендж в Instagram #плачунатехно. Он призвал россиян танцевать на лоджиях и балконах под песню «Плачу на техно». Поводом для проведения флэшмоба стал недавний клип на данную композицию группы «Cream Soda». Тысячи россиян поддержали идею Гудкова.
Примечателен тот факт, что участниками челленджа стали не только люди, но и домашние животные. В большинстве случаев пользователи применяют наложенную фонограмму. Иногда люди устраивают на балконах самые настоящие вечеринки.
#Карантиновидение
Популярная группа «Little Big», которая должна была в мае этого года представлять Россию на «Евровидении» с композицией «UNO», вместе с блогером Эльдаром Джахаровым запустила челлендж «Карантиновидение».
Все желающие могут записывать свои песни и делиться ими в социальных сетях. Чтобы принять участие, не нужно выходить из дома. Достаточно снять минутный клип на композицию с помощью смартфона и обнародовать его в Instagram с соответствующими хэштегами.
#Магшот
Челлендж начался в Tik Tok. Магшот представляет собой «фотографию под арестом». С помощью специального макияжа пользователи сервиса создают на лице эффекты синяков, ран, крови, имитируя внешность преступников.
Не все юзеры отнеслись позитивно к данному флэшмобу. Некоторые считают, что подобные фотографии могут ранить тех, кто пережил домашнее насилие или же пострадал от рук злоумышленников.
#Чистая голова
Глава Чечни Рамзан Кадыров стал инициатором флэшмоба «Чистая голова». Он был запущен для противодействия коронавируса. политик призвал известных лиц, в том числе артистов и блогеров последовать его примеру и побриться наголо.
Кадыров перед эстафету медийным личностям и призвал граждан не болеть. «Пусть тебя обойдут болезни и несчастья», - перевел пожелание с чеченского языка Кадыров. Его произносили в ходе процесса бритья головы молодым людям. Глава региона считает, что пожелание является актуальным и сегодня.
На призыв Рамзана Кадырова сразу же откликнулся Магомед Даудов. Он считает челлендж очень полезным.
#Пойдумусорвынесу
Россиянки, которые находятся на самоизоляции, нашли способ «выгулять» весенние луки. Русскоязычные пользователи Instagram жалуются, что в условиях карантина практически нечего публиковать в социальной сети, поскольку нельзя путешествовать, ездить за город, выходить в свет, посещать магазины и спортивные залы.
Причем, многие признались, что еще зимой начали готовиться к весне, покупая красивую одежду. Ее женщины решили надевать, чтобы вынести мусор. Теперь они наряжаются так, будто собираются отправиться на какое-либо светское мероприятие.
#Livingroomcup
Данный челлендж запустил футболист Криштиану Роналду. Он призвал пользователей за 45 секунд сделать максимальное количество упражнений на пресс.
В данном мероприятии приняли участие десятки тысяч человек. Криштиану Роналду запустил его вместе со спортивным брендом Nike.
Общество / Авторские новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 07:19