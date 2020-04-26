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Учёные из Китая разработали портативный аппарат для обнаружения мутаций ДНК с помощью смартфона

Учёные из Китая разработали портативный аппарат, который с помощью смартфона может определить мутации в ДНК. Его вес составляет меньше 100 граммов, а стоимость меньше $7.

Новая разработка специалистов способна анализировать ДНК. В состав аппарата входит две части: чип, вес которого 4 грамма, и складная коробка. В чипе содержится блоки подготовки образца и усиления сигнала. В аппарат необходимо поместить образец, который является биологической жидкостью - кровь, моча или слюна — и промыть его, избавившись от клеточных компонентов. Потом следует добавить реагенты для размножения молекул ДНК.

Для проведения эксперимента нужно создать оптимальную температуру с помощью смартфона. Специальное приложение помогает разогреть его и поддерживать показатели на необходимом уровне. Через 20 минут образцы перемещаются в блок усиления сигнала. Позже происходит считывания результата, при этом камера смартфона регистрирует свечение проб. С помощью приложение идёт обработка данных. Используя данный аппарат, можно обнаружить различные мутации и специфичные для патогенных микроорганизмов последовательности ДНК.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:00

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