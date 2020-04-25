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Максим Фадеев из-за коронавируса съехал от супруги и сына в загородный дом

Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Максим Фадеев сообщил о том, что на период самоизоляции съехал от супруги Натальи и сына Саввы в загородный дом. Продюсер признался, что одиночество для него не в тягость, но он скучает по родным.
Максим Фадеев из-за коронавируса съехал от супруги и сына в загородный дом

Максим Фадеев принял решение из-за сложившейся ситуации в мире не подвергать себя и близких опасности. По своей натуре он интроверт, поэтому одиночество для него абсолютно нормальное явление. Музыкант самостоятельно себе готовит, а своими фирменными блюдами он считает пиццу и лагман. Музыкальный продюсер признался, что больше всего скучает по сыну Савве.

Представители российского шоу-бизнеса, как и обычные граждане страны, находятся на самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса звезды отменили гастроли и концерты. Многие из них впервые ощутили, как это круглосуточно быть дома и посвящать внимание семье. Однако даже на карантине артисты не расслабляются: выходят в прямые эфиры, чтобы пообщаться с фолловерами, снимают удаленно клипы и сериалы, запускают интересные флешмобы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00

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