Максим Фадеев из-за коронавируса съехал от супруги и сына в загородный дом

Максим Фадеев принял решение из-за сложившейся ситуации в мире не подвергать себя и близких опасности. По своей натуре он интроверт, поэтому одиночество для него абсолютно нормальное явление. Музыкант самостоятельно себе готовит, а своими фирменными блюдами он считает пиццу и лагман. Музыкальный продюсер признался, что больше всего скучает по сыну Савве.Представители российского шоу-бизнеса, как и обычные граждане страны, находятся на самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса звезды отменили гастроли и концерты. Многие из них впервые ощутили, как это круглосуточно быть дома и посвящать внимание семье. Однако даже на карантине артисты не расслабляются: выходят в прямые эфиры, чтобы пообщаться с фолловерами, снимают удаленно клипы и сериалы, запускают интересные флешмобы.