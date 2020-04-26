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Александр Кузьмин о неудаче и изменах брата Владимира в отношениях с Пугачевой: «Алле нужно понимать, ты есть рядом или тебя нет»

Александр, брат российского певца Владимира Кузьмина, поделился с телеканалом НТВ, почему его родственник не смог построить семью с популярной исполнительницей Аллой Пугачевой. Отношения с Примадонной развивались у всех на глазах, однако до брака дело не дошло из-за характера артистки и измен исполнителя.
Александр Кузьмин о неудаче и изменах брата Владимира в отношениях с Пугачевой: «Алле нужно понимать, ты есть рядом или тебя нет»

В передаче «Ты не поверишь!» он рассказал, что в 80-х годах у певца Владимира Кузьмина были серьёзные отношения с Примадонной отечественной эстрады. Миллионы зрителей надеялись, что звёздная пара сыграет свадьбу, однако марш Мендельсона так и не прозвучал. Брат лидера группы «Динамик» объяснил, что «Алла – конкретный человек. Ей нужно понимать: ты есть рядом или тебя нет», вот почему певица не стала терпеть измены возлюбленного. Александр Кузьмин также отметил, что они с Аллой Пугачёвой позиционировали себя как лучшие друзья, и пожелал Примадонне, чтобы все звёзды были с ней.

Также музыкант Александр Кузьмин в своём интервью рассказал и о любовнице брата Светлане Карпухиной, которой певец предпочёл свою экс-супругу Екатерину Трофимову.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 05:00

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