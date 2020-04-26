Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке

Максим Галкин рассказал своим поклонникам, что ещё осенью дети выучили и записали несколько композиций. Российский артист отмечает, что забыл об этом, а сейчас, вспомнив, решил порадовать фанатов во время самоизоляции. Таким образом Instagram-аккаунт знаменитости пополнился видео, где его сын поёт песню "Non je ne regrette rien", некогда исполненную Мирей Матьё.Гарри в дополнение ко всему также унаследовал и талант отца. Совсем недавно мальчик показал, что в будущем он может стать довольно неплохим пародистом. Тем не менее, фанатам трудно предполагать, что ребёнок свяжет свою жизнь со сценой. 6-летний наследник Пугачевой показывает успешные результаты во многих областях, включая и спорт.За несколько дней до этого сестра Гарри Лиза показала свои познания в живописи, которые смогли привести в восторг многочисленных фанатов и самого Максима Галкина. Шишкин, Серов, Айвазовский, Васнецов, Клод Моне лишь часть художников, которых упомянула девочка. Стоит отметить, что Лиза с братом ещё даже не пошли в первый класс школы.